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Yer: İstanbul! Akılalmaz kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul Aksaray'da İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Aksaray Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Y. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen E.B. yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yağmur direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan şoför S.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti. Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekici yardımıyla yukarı çekildi. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Kaza

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