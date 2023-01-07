HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Aldıkları ürünün fiyatı farklı çıkınca kasiyeri dövdüler

Yer: İstanbul! Aldıkları ürünün fiyatı farklı çıkınca kasiyeri dövdüler

07.01.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir markette fiyat farkı kavgası çıktı. İki kadın müşteri aldıkları ürünün fiyatının kasaya geldiklerinde farklı çıkması üzerine kasiyerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar kasiyere saldırdı. Saç saça baş başa kavga güvenlik kamerasına yansırken 3 kadının birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yer: İstanbul! Aldıkları ürünün fiyatı farklı çıkınca kasiyeri dövdüler

Olay, önceki hafta Salı günü saat 20.30 sıralarında Şişli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı. Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi. Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi. Ancak iddiaya göre okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıktı.

AW798627_05

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Bunun üzerine kadınlar ile kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, kasiyere saldırmaya başladı. Saç saça baş başa yaşanan kavgada iki kadın, kasiyer kadını kasaya sıkıştırdı. Buradan darp edilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu. Kasiyerin kendini korumak için karşılık vermesi üzerine diğer müşteriler araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AW798627_04

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından darp edilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan kadınların kaçmasını engelledi ve polis ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AW798627_02


Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başkaHerkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başka
3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var
Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyorBakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul market

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.