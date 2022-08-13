Yer: İstanbul! Araçtan çıkıp soyundu, ağaçlık alana kaçtı

İstanbul Bayrampaşa'da iki araçtaki kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavga araçların kaza yapmasıyla son bulurken araçların birinden çıkan bir kişi ise soyunarak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

TRAFİKTE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki araç bulunan kişiler arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Seyir halindeki iki araç Şehit Kamil Balkan Caddesi yol ayrımında kaza yaptı. Kazaya arkadan gelen bir minibüs ile otomobil de karıştı.

SOYUNARAK AĞAÇLIK ALANA KAÇTI

Daha sonra siyah renkli araçtan çıkan bir kişi soyunarak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA

