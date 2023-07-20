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  4. Yer: İstanbul! Arka ayakları yürüyen merdivene sıkıştı, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

Yer: İstanbul! Arka ayakları yürüyen merdivene sıkıştı, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

20.07.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim'de bir köpeğin arka ayakları yürüyen merdivene sıkıştı. Köpek dakikalar sonra vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.

Yer: İstanbul! Arka ayakları yürüyen merdivene sıkıştı, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

Taksim’de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.

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TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canı senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul köpek

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