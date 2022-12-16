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Yer: İstanbul! Başhekim 'tanımıyorum' deyince ortalık karıştı: 'Sahte doktor' geriliminin ardından başka bir skandal çıktı

16.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de peş peşe gelen haberlerin ardından İstanbul'da 'sahte doktor' gerilimi yaşandı. Bir yakınını hastaneye götüren kişi, doktorun davranışlarından şüphelenip kimliğini görmek istedi. Başhekimin de “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık daha da karıştı. Sahte sanılan doktorun o hastanede kaydı olmadığı, başka bir doktorun yerine çalıştığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Başhekim 'tanımıyorum' deyince ortalık karıştı: 'Sahte doktor' geriliminin ardından başka bir skandal çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir özel hastanede 'sahte doktor' gerilimi yaşandı. Doktorun hareketlerinden şüphelenen bir kişi kimlik görmek istedi. Başlayan tartışmaya başhekimin 'Ben bu adamı tanımıyorum' demesi de eklenince ortalık iyice karıştı. Gerilime neden olan kişinin başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi.

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BAŞHEKİM 'TANIMIYORUM' DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi. Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi. O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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HASTANEYE KAYITSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

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"KİMLİĞİNİ GÖRMEK İSTEDİM"

Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, “Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi. Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, ‘Kusma, ateş var mı, nasıl durumu’ diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

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Doktor İstanbul Esenyurt

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