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Yer: İstanbul! Bina yıkılıyor zannettiler ama gerçek bambaşka çıktı

17.01.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, binada çökme yaşandığını sanıp sokağa döküldü. Yangın ekiplerce söndürülürken apartman sakini İbrahim Aydoğdu, "Önce yıkılma, daha sonra çatırtı sesleri duyuldu. Hemen ekiplere haber verdik. Biz yıkılma sandık ama yangınmış" diye konuştu.

Yer: İstanbul! Bina yıkılıyor zannettiler ama gerçek bambaşka çıktı

İstanbul Esenler'de 6 katlı bir binadan dün gece saatlerinde yangın çıktı. Apartman sakinleri, yıkılma ve çatırdama sesleri duyduktan sonra hızla sokağa çıktı. Vatandaşlar sokağa çıktıktan sonra binanın bodrum katında yangın çıktığı anlaşıldı. Yangın olay yerine gelen ekiplerce söndürüldü.

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KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Olay, saat 22.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın giriş katında oturan apartman sakinleri, yıkılma ve çatırdama sesleri duyduktan sonra hızla sokağa çıktı. Apartmanda oturan diğer vatandaşlara da haber verilmesi üzerine apartman boşaltıldı. Vatandaşlar sokağa çıktıktan sonra binanın bodrum katında yangın çıktığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı.

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"YIKILMA SANDIK AMA YANGINMIŞ"

Sesleri duyduktan sonra sokağa çıkan İbrahim Aydoğdu, "Önce yıkılma, daha sonra çatırtı sesleri duyuldu. Hemen ekiplere haber verdik. Biz yıkılma sandık ama yangınmış. Üst katlardakiler duymamış ki binayı hemen boşaltmadılar. Şu an binayı boşaltıyorlar. Ekipler de müdahale ediyor" dedi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Esenler
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