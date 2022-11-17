Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Kaya ailesinin başı sipariş ve asılsız ihbarla dertte. Ailenin evine 4-5 aydır sürekli siparişle birlikte asılsız ihbarla polis de geliyor. Her şeyin evde yaşayan lise öğrencisi gencin, oyun ortamında başka kişilerle tartışması sonucu başladığı belirtildi. "Ne uyuduğumuz belli, ne uyandığımız" diyen abi, "Bizim bilgilerimize bu kadar nasıl rahat ulaşıyorlar, bilmiyorum. Biz buna şaşırıyoruz" diye konuştu.

YEMEK SİPARİŞLERİ VE ASILSIZ İHBARLARLA BAŞLARI DERTTE

Kuryelerin biri gitti, biri geldi. Kaya ailesinin başı yemek siparişleri ve asılsız ihbarlarla derde girdi. Her şey lise öğrencisi gencin, arkadaşlarıyla bir oyun ortamında başka bir grupla tartışmasıyla başladı. O tartışma sonrasında karşı taraf olayı siber zorbalığa döktü. Lise öğrencisi gencin ev adresine kadar ulaştılar ve sürekli yemek siparişi vermeye başladılar. Yemek siparişini polise yapılan asılsız ihbarlar takip etti.

YENİDEN BAŞLADI

Show Haber'in haberine göre eve 1 aydır yemek siparişi gelmiyordu. Aile, 'kabus bitti' derken önceki gün öğle saatlerinde yeniden başladı. Aynı anda 10'dan fazla kurye ve bir polis ekibi kapıya dayandı.

"PANİK YAPTIM, KORKTUM"

Anne,"Kapıyı açtım, polisleri görünce ilkindim. Ne oldu, 'Biz adam öldürdük de haberimiz mi' yok dedim. Baktım polislere cevap veremiyorum, kuryelere cevap veremiyoruz. Panik yaptım, korktum" diye konuştu.

"BİZ BUNA ŞAŞIRIYORUZ"

Abi, "Yaklaşık 4-5 aydır devam eden bir süreç bu. 'Ne uyuduğumuz belli, ne uyandığımız' En düşük tutar 400 TL'den başlıyor, bin TL'ye kadar devam ediyor. Bizim bilgilerimize bu kadar nasıl rahat ulaşıyorlar, bilmiyorum. Biz buna şaşırıyoruz. Gece saat 11.30'da polis ekipleri geliyor, onlar gidince bu sefer de terörle mücadele geliyor." dedi.

"AİLEMLE TEHDİT EDİLDİM"

Lise öğrencisi genç, "Bunların yaş aralığı 15-16 yaşlarında. Benden bir şey istediler ben de yapmadım. Ailemle tehdit edildim. Evime ihbarlar geçildi, yemekler söylendi. Her şey bir oyun yüzünden oldu." dedi.

