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  4. Yer: İstanbul! Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

Yer: İstanbul! Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

18.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da D.E.'nin AVM'de düşürdüğü kredi kartını bulan 3 kişi, kartın temassız özelliğinden faydalanarak 500 liralık alışveriş yaptı. D.E'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, kart hareketlerinden alışveriş yapılan 2 ayrı market tespit ederek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelilere ulaştı.

Her şey D.E.'nin Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde cuma günü alışveriş merkezinde gezerken kredi kartını düşürmesiyle başladı. D.E, kart hareketlerini kontrol edince 500 lira harcama yapıldığını fark etti. Bankayı arayıp kartını iptal ettiren D.E. daha sonra da polise giderek şikayetçi oldu. D.E.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, kart hareketlerinden alışveriş yapılan 2 ayrı market tespit etti.

POLİS ŞÜPHELİLERİ BULDU

Marketlerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kredi kartını kullanan şüphelilerin A.U.E., M.D. ve E.B. olduğunu tespit etti. Şüpheliler Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa kredi kartı
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