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  4. Yer: İstanbul! Cezaevinden tahliye oldu; evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Yer: İstanbul! Cezaevinden tahliye oldu; evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

04.01.2025 01:13
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Küçükçekmece'de, 25 gün önce cezaevinden tahliye olan Tolga Y., evinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre kaçan saldırganları kovaladı.

Yer: İstanbul! Cezaevinden tahliye oldu; evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Tolga Y., evinin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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MOTOSİKLET İLE KAÇANLARI KOVALADI!

Olayı şans eseri yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre motosiklet ile kaçan şüphelileri kovaladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, sokakta inceleme yaparken, Tolga Y. polis merkezine gidip ifade verdi.

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Öte yandan, Tolga Y.'nin 3 ay önce 'silahlı saldırı' suçundan cezaevine girdiği ve 25 gün önce tahliye olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Küçükçekmece tahliye
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