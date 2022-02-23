Yer: İstanbul! "Cinayetim var, devamı da sen olacaksın" deyip dehşeti yaşattı

Olay, İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Taksiye binen bir kişi, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Devamı da sen olacaksın" dedikten sonra kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Kaan Bozo'yu silahla yaraladı. Olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatılırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bozo, "Doktorun ifadesine göre mermi 1 santim daha aşağıya gelse ölebilirmişim" dedi.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRMESİNİ İSTEDİ

Olay, geçen cuma günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Bozo'nun kullandığı taksiye, 25 yaşlarında bir kişi müşteri olarak bindi. Beyoğlu'na gitmek istediği söyleyen kişi, taksicinin Kasımpaşa civarında çıkmaz bir sokağa girmesini sağladı.

"CİNAYETİM VAR, DEVAMI DA SEN OLACAKSIN"

Şüpheli, taksiciden üstündeki paraları ve cep telefonunu çıkarmasını istedi. Vermeye yanaşmayan taksiciye şüpheli, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Bunun devamı da sen olacaksın" dedi. Soyulacağını anlayan taksici, cep telefonunu yanına alarak kaçmaya çalıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Gaspçı, kapıyı açarak kaçmaya çalışan taksiciyi silahla ateş ederek sırtından yaraladı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarken, vurulduğunu anlamayan taksici ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Daha sonra oto yıkamacıya kadar ulaşan taksici, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü ameliyata alındı. Tedavisinin ardından gaspçıdan şikayetçi olduğunu söyleyen Kaan Bozo, "Doktorun ifadesine göre mermi 1 santim daha aşağıya gelse ölebilirmişim" dedi.

"O AN BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

Oğlunu sabah işe yolladığını söyleyen anne Sultan Bozo, "Oğlumun gasp haberi, kurşunlandığını duydum. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Ekmek davasına işe çıktı, ölebilirdi de. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Taburcu oldu şimdi yanımda çok mutluyum" diye konuştu. Polisin kaçan saldırganla ilgili yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA



