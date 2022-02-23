HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! "Cinayetim var, devamı da sen olacaksın" deyip dehşeti yaşattı

Yer: İstanbul! "Cinayetim var, devamı da sen olacaksın" deyip dehşeti yaşattı

23.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gaspçı dehşeti yaşandı. Bir taksiye binen gaspçı, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Devamı da sen olacaksın" dedikten sonra kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Kaan Bozo'yu silahla yaraladı. Olay sonrası saldırgan kaçarken taksici Kaan Bozo ise hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! "Cinayetim var, devamı da sen olacaksın" deyip dehşeti yaşattı

Olay, İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Taksiye binen bir kişi, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Devamı da sen olacaksın" dedikten sonra kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Kaan Bozo'yu silahla yaraladı. Olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatılırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bozo, "Doktorun ifadesine göre mermi 1 santim daha aşağıya gelse ölebilirmişim" dedi.

-039cinayetim-var039-diyerek-tehdit-ettigi-taksiciyi-sirtindan-vurdu_6146_dhaphoto2 (1)

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRMESİNİ İSTEDİ

Olay, geçen cuma günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Bozo'nun kullandığı taksiye, 25 yaşlarında bir kişi müşteri olarak bindi. Beyoğlu'na gitmek istediği söyleyen kişi, taksicinin Kasımpaşa civarında çıkmaz bir sokağa girmesini sağladı.

"CİNAYETİM VAR, DEVAMI DA SEN OLACAKSIN"

Şüpheli, taksiciden üstündeki paraları ve cep telefonunu çıkarmasını istedi. Vermeye yanaşmayan taksiciye şüpheli, "Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Bunun devamı da sen olacaksın" dedi. Soyulacağını anlayan taksici, cep telefonunu yanına alarak kaçmaya çalıştı.

-039cinayetim-var039-diyerek-tehdit-ettigi-taksiciyi-sirtindan-vurdu_6146_dhaphoto3 (1)

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Gaspçı, kapıyı açarak kaçmaya çalışan taksiciyi silahla ateş ederek sırtından yaraladı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarken, vurulduğunu anlamayan taksici ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Daha sonra oto yıkamacıya kadar ulaşan taksici, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü ameliyata alındı. Tedavisinin ardından gaspçıdan şikayetçi olduğunu söyleyen Kaan Bozo, "Doktorun ifadesine göre mermi 1 santim daha aşağıya gelse ölebilirmişim" dedi.

"O AN BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

Oğlunu sabah işe yolladığını söyleyen anne Sultan Bozo, "Oğlumun gasp haberi, kurşunlandığını duydum. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Ekmek davasına işe çıktı, ölebilirdi de. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Taburcu oldu şimdi yanımda çok mutluyum" diye konuştu. Polisin kaçan saldırganla ilgili yakalama çalışması sürüyor.

-039cinayetim-var039-diyerek-tehdit-ettigi-taksiciyi-sirtindan-vurdu_6146_dhaphoto9

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü olmadığını kanıtladı, ehliyetini geri aldı ve cezayı iptal ettirdiAlkollü olmadığını kanıtladı, ehliyetini geri aldı ve cezayı iptal ettirdi
Bakan Koca salgının başını hatırlatarak uyardıBakan Koca salgının başını hatırlatarak uyardı
'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Şırıngalarla markete girdi! Hazır gıdalara kanını enjekte etti

Şırıngalarla markete girdi! Hazır gıdalara kanını enjekte etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.