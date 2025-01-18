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  4. Yer: İstanbul! Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde cinayet: Görüntüler ortaya çıktı

Yer: İstanbul! Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde cinayet: Görüntüler ortaya çıktı

18.01.2025 22:31
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İstanbul'da Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde seyyar satıcı Ercan Çali'nin silahla vurularak öldürüldüğü kavga anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklanmıştı.

Yer: İstanbul! Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde cinayet: Görüntüler ortaya çıktı

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Ercan Çali ile kahvehaneyi işleten T.S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çali ile T.S.K.'nın önce birbirlerine sokağın karşısından bağırarak tartıştıkları, ardından kavga etmeye başladıkları ve birlikte yere düştükleri anlar yer alıyor. Çevredekilerin kavgayı ayırmasının ardından Ercan Çali'nin yaralı halde yol kenarına oturduğu ve olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin Çali'yi ambulansa götürdüğü anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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