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Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katındaki yemek bölümünden beton zemine düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Baturay Serper hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, Serper'in düştüğü noktada olay sonrasında hemen temizlik yapıldığı iddiasıyla AVM yetkilileri hakkında tutanak tuttu.

Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Baturay Serper (19), henüz belirlenemeyen bir şekilde 4'üncü katta bulunan yemek katından beton zemine düştü.

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Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Baturay Serper'i yaralı olarak AVM'nin hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serper, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Serper'in düştüğü noktada olayın hemen ardından temizlik yaptırdıkları iddiasıyla AVM yetkilileri hakkında tutanak tuttu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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istanbul AVM Bakırköy baturay serper

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