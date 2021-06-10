Yer: İstanbul! Dakikalarca dövüldü, imdadına vatandaşlar yetişti

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir kişi, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi. Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan kişi ise baygın bir şekilde yerde yattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yerde baygın yatan kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan linç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

