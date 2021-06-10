HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Dakikalarca dövüldü, imdadına vatandaşlar yetişti

Yer: İstanbul! Dakikalarca dövüldü, imdadına vatandaşlar yetişti

10.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir kişi, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yaşanan dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir kişi, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi. Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan kişi ise baygın bir şekilde yerde yattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yerde baygın yatan kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan linç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.