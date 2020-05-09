Yer: İstanbul! Dakikalarca otobüs beklediler

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, normalde kalabalığın ve trafiğin yoğun olduğu Kadıköy ve Üsküdar'da sakinlik hakimdi. Ancak sağlık personelleri, güvenlik görevlileri ve kamu görevlileri gibi yasaktan muaf olanlar, sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. Toplu ulaşım araçlarında kısıtlı sayıda yolcu uygulaması ve normale göre daha az sefer sayısı olduğu için bazı vatandaşlar, dakikalarca duraklarda beklemek zorunda kaldı.

'İŞ YERİME ULAŞMAM İKİ BUÇUK SAATİMİ ALDI'



Kadıköy'deki otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Huri Çalışkan "Hastanede çalışıyorum, işe gitmek için çıktım. Otobüs bekliyorum. Yaklaşık 25 dakikadır bekliyorum. Geçen hafta da aynı şekilde baya bekledim, hatta otobüs farklı bir yere gitti. Oradan iş yerine ulaşmam iki buçuk saatimi aldı. Geçen hafta daha çok sorun yaşadım. Şu süreçte konu bilindiği için destek olunuyor ama geç kalmak da çok hoş bir şey değil. Çünkü işler aksıyor. O yüzden saatinde olmasında fayda var" dedi.