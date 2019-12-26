HABER
  4. Yer: İstanbul! Ekipleri alarma geçiren yangın!

Yer: İstanbul! Ekipleri alarma geçiren yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 03:10 | Son Güncelleme

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi Gamas Mobilyacılar Çarşısı’ndaki iki katlı bir imalathanede yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan imalathanenin söndürülmesi için beş ilçeden itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 00.40 sularında Sultangazi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Sanko Oto Sanayi Sitesi Gamas Mobilyacılar Çarşısındaki iki katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı imalathanenin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KİMYASAL MADDELERE SIÇRAYIP BÜYÜDÜ

Yangının kimyasal maddelere sıçraması nedeniyle alevler tüm iş yerini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve durumu itfaiyeye haber verdi.

5 İLÇEDEN TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle Sultangazi, Bağcılar, Bayrampaşa, Şişli, Sarıyer’den takviye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri yaklaşık 60 erle müdahalede bulundu. Yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralı ya da ölünün olmadığı olayda iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TİNER VE VERNİK GİBİ YANICI MADDELER VARDI

Yangını ilk gördüklerinde tüple müdahale etmek istediklerini belirten Mehmet Ali Doğan, “İlk önce ufak bir alev vardı. Görür görmez güvenliğe haber verdim. Geri döndüğümüzde alevler iyice büyümüştü, artık yapabileceğimiz bir şey yoktu. İtfaiye ekipleri son anda yetişti, yetişmeseydi tüm dükkanlar yanabilirdi. İtfaiyeye biz haber verdik. İçeride sandalye, koltuk ve sürekli yanıcı olan ürünler var. Süngerler var, zaten süngerler önce tutuştu. Dükkan, aynı zamanda imalathane, içeride dolgu, tiner, vernik, ahşap ve sünger gibi maddelerin bol bol bulunduğu bir yerdi. Tüple müdahale etmeye çalıştık ama bir yere kadar, yapabileceğimiz bir şey yoktu” diye konuştu. (İHA)

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!
Aracını kontrol etmek için TEM’de durdu, feci şekilde can verdiAracını kontrol etmek için TEM’de durdu, feci şekilde can verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultangazi yangın

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Putin'den sürpriz hamle! 5 generali görevden aldı

Putin'den sürpriz hamle! 5 generali görevden aldı

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Park halindeki minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

Park halindeki minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

Başkent'te yılbaşı öncesi sıkı denetim! 100'ü aşkın mekan merceğe alındı!

Başkent'te yılbaşı öncesi sıkı denetim!

Diyarbakır'da annesinin HDP önünde eylem yaptığı Mekiye PKK'dan kaçıp teslim oldu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde yeni gelişme! Teslim oldu!

Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü

Emniyet Müdür Yardımcısı halı sahada öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.