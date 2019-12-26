Yer: İstanbul! Ekipleri alarma geçiren yangın!

Yangın, saat 00.40 sularında Sultangazi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Sanko Oto Sanayi Sitesi Gamas Mobilyacılar Çarşısındaki iki katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı imalathanenin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KİMYASAL MADDELERE SIÇRAYIP BÜYÜDÜ

Yangının kimyasal maddelere sıçraması nedeniyle alevler tüm iş yerini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve durumu itfaiyeye haber verdi.

5 İLÇEDEN TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle Sultangazi, Bağcılar, Bayrampaşa, Şişli, Sarıyer’den takviye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri yaklaşık 60 erle müdahalede bulundu. Yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralı ya da ölünün olmadığı olayda iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.