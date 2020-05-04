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Yer: İstanbul! Ekmek sırasında kadınlar birbirlerine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti.

SOSYAL MESAFE KURALNI ALT ÜST ETTİLER

Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti. Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti.

Kaynak: İHA

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