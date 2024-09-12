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  4. Yer: İstanbul! Esenyurt’ta metrobüsün tekerlekleri fırladı, faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Esenyurt’ta metrobüsün tekerlekleri fırladı, faciadan dönüldü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.09.2024 20:58
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İstanbul'da bir metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Kopan tekerlekler nedeniyle faciadan dönülürken, durakta metrobüs kuyruğu oluştu.

Yer: İstanbul! Esenyurt’ta metrobüsün tekerlekleri fırladı, faciadan dönüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Yerinden çıkan iki tekerlek nedeniyle yolcular büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

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Öte yandan bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs
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