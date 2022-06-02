HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Eski kız arkadaşını silahla yaralan emekli polis memuru intihar etti

Yer: İstanbul! Eski kız arkadaşını silahla yaralan emekli polis memuru intihar etti

02.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te 56 yaşındaki emekli polis memuru Hamza Yasak, eski kız arkadaşı 36 yaşındaki Ayşe Varol'u arabayla takip edip silahla yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken Yasak yaşadığı rezidansın ikinci katında intihar etti.

Yer: İstanbul! Eski kız arkadaşını silahla yaralan emekli polis memuru intihar etti

Olay, dün İstanbul Pendik'te meydana geldi. Öğlen saatlerinde emekli polis memuru Hamza Yasak, eski kız arkadaşı 36 yaşındaki Ayşe Varol'u arabayla takip edip silahla yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı. Emekli polis memuru Hamza Yasak'ın Pendik'te yaşadığı rezidansın ikinci katına gelen polis ekipleri, içeriden silah seslerinin geldiğini duydu. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Yasak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

pendikte-kadini-yaralayan-emekli-polis-memuru-intihar-etti_4994_dhaphoto2 (1)

SON DAKİKA | Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar: 3 arkadaş intihar notu yazıp... Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar: 3 arkadaş intihar notu yazıp...

ÇIĞLIK ATARAK SOKAKTA KOŞMAYA BAŞLADI

Olay, saat 12.30 sıralarında Pendik'te yaşandı. İddiaya göre emekli polis memuru Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Ayşe Varol'u (36) takip etti. Yasak, sokakta yürüyen Varol'un yanına yaklaşarak aracının içinden iki el ateş etti. Yasak, otomobiliyle olay yerinden ayrılırken, omzundan ve karnından yaralanan kadın ise çığlık atarak sokakta koşmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan inşaat çalışanları yaralı kadını araçlarıyla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

POLİS3

EMEKLİ POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Varol'un hayati tehlikesi bulunmazken, Varol'un polise verdiği ilk ifadede kendisini yaralayan kişinin eski erkek arkadaşı olduğunu söylediği öğrenildi. Emekli polis memuru Hamza Yasak'ın Pendik'te yaşadığı rezidansın ikinci katına gelen polis ekipleri, içeriden silah seslerinin geldiğini duydu. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Yasak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yasak'ın cenazesi, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan rezidansın önünde park halinde bulunan Hamza Yasak'ın otomobilinde de incelemeler yapıldı.

pendikte-kadini-yaralayan-emekli-polis-memuru-intihar-etti_4994_dhaphoto6 (1)

"İÇERİDE BİR BAĞIRMA SESİ DUYDUM"

Ayşe Varol'un yaralandığı mahallede oturan Kevser Kaçar, "İçeride bir bağırma sesi duydum. Bayan sesi duydum. Hemen cama çıktım baktım. Ondan sonra 2 tane silah sesi duydum. Sonra ben bayanı böyle kalçasını tutarak şu tarafa doğru gittiğini gördüm. Sonra komşum oradan görüp anlattı bana. Allah'tan çalışan ustalar hemen arabaya atıp da hastaneye götürmüşler. Sonra zaten ambulans falan geldi ama yetişemediler tabii onlar götürmek zorunda kaldılar fenalaşınca. Sadece şöyle bir hızlı arabanın geçtiğini gördüm ama yani o kadar şoka girdim ki, ben evde bile etkilendim. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza! Seferler yapılamıyorÜsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza! Seferler yapılamıyor
İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Sulu göz birisiymiş"İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Sulu göz birisiymiş"
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İstanbul Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

İlginizi Çekebilir

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.