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Yer: İstanbul! Ev sahibi ve kiracı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

21.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ve kiracı birbirine girdi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü, tarafların sopa ve yumrukla birbirlerine saldırdığı olay, mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.

Yer: İstanbul! Ev sahibi ve kiracı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların sopa ve yumrukla birbirlerine saldırdığı olayda ortalık savaş alanına döndü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü.

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SOPA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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