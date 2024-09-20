HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Evde kendisini taciz eden arkadaşını öldürdü

Yer: İstanbul! Evde kendisini taciz eden arkadaşını öldürdü

20.09.2024 16:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen olayda Suriyeli İbrahim Alobeid evde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. q Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde Alobeid'in kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Yer: İstanbul! Evde kendisini taciz eden arkadaşını öldürdü

Olay, Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesinde 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim Alobeid yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan arkadaşı ile evinde oturuyordu.

ISTANBUL---ESENLERDE-TACIZ-ETTIGINI-ONE_398914_110743

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında kaçak göçmen arkadaşı Alobeid’i bıçakla saldırdı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Alobeid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ISTANBUL---ESENLERDE-TACIZ-ETTIGINI-ONE_398915_110743

TACİZ İDDİASI

Şüpheli ilk ifadesinde İbrahim Alobeid’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Esnaf Erol Koç’’ Sabah dükkanımızı açtığımızda ambulans ve ekip otosu vardı. Birisinin öldüğünü ve olay yerinin incelendiğini öğrendik. Biraz önce de cenazeyi götürdüler’’ diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul cinsel taciz
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

Akaryakıta zam bekleniyor

Akaryakıta zam bekleniyor

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.