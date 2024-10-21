Yer: İstanbul! Evin kapısını 10 saniye açık unuttular kedileri çalındı!

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy’de yaşayan Öztürk Ailesi'nin 10 ay önce sahiplendiği kimlik ve çipi bulunan "Bulut" isimli kedileri geçtiğimiz günlerde binaya giren bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, aile polise giderek şikayetçi oldu.

"10 SANİYELİĞİNE AÇIYOR O SIRADA KEDİ ÇALINIYOR"

Yaşananları anlatan Gökhan Öztürk, “Binamıza hırsız giriyor, kapımın önünde bulunan 4 yaşındaki oğlum kapıyı 10 saniyeliğine açıyor, o esnada kediyi alıp kaçıyor.



Sokaktada kendisini başka birisi bekliyor ve kediyi alıp uzaklaşıyorlar. Biz herkese sorduk ama kmse tanımıyor. Kedimizi çaldılar, oğlum sürekli ağlıyor. Polise de gittik şikayetçi olduk. 10 ay olmuştu, ailemizden birisi gibiydi artık. Kendim kamera kayıtları topladım, veterinerlere gittim, her yere gittim ama bulamadım” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır