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  4. Yer: İstanbul! Evinde eşini başka biriyle görünce dehşet saçtı

Yer: İstanbul! Evinde eşini başka biriyle görünce dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta işten çıkarak evine gelen bir kişi evde bulunan ve yabancı olduğu iddia edilen kişiyi bıçakladı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken polis, evdeki kadın ile eşini ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

Yer: İstanbul! Evinde eşini başka biriyle görünce dehşet saçtı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkarak arkadaşı ile birlikte eve gelen bir kişi, iddiaya göre, eşini başka bir kişi ile birlikte görünce çılgına döndü. Öfkeli adam, mutfaktan aldığı bıçakla evinde yakaladığı adamı yaraladı. Yaralı adam, evden güçlükle kaçarken, hemen yakındaki bir markete giderek yardım istedi.

Olayın bildirilmesi üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 ambulansı gönderildi. Ağır yaralı adam, Esenyurt
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, evdeki kadın ile eşini ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA


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Esenyurt bıçak

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