Yer: İstanbul! Giriş ve çıkışlara jandarma denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş ve çıkış yapanlara karşı jandarma ekipleri denetim yapıyor. O yerlerden biri de İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli mahallesi. Jandarma ekipleri iki kent arasındaki sınır noktada, şehre giriş ve çıkış yapmak isteyenlere izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Seyahat izin belgesi, ikametgah ve çalışma belgesi bulunmayan vatandaşların geçişine izin verilmiyor.

'KOCAELİ SINIRINDA BULUNAN MAHALLERE GEÇİŞE DE İZİN VERİLMİYOR'



İzin belgesi olmayanlar için Göçbeyli mahallesine komşu olan ve Kocaeli sınırında bulunan mahallelere geçişe de izin verilmiyor. Göçbeyli mahallesinde ikamet eden Aydoğan Kaya, "Ben bu köyde oturuyorum. Diğer köye gidiyordum. Bu köye içme suyu almak için gidiyordum. Kapalı olduğu için mecburen geri döneceğiz. Başka çaresi yok. Komşu köye gidip su alıp çıkacaktım ben. Sınır burası. Mecburen. Kanunlara uyacağız" şeklinde konuştu.