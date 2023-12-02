HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: İstanbul! Görenler anlam veremedi, bir anda aracın üzerine atladı

Yer: İstanbul! Görenler anlam veremedi, bir anda aracın üzerine atladı

02.12.2023 09:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, yolda ilerlediği sırada kendisine borcu olan H.A.'nın geldiğini görünce otomobilinin üzerine atladı. Sileceklerden tutunan H.A. bir süre otomobilin kaputunun üzerinde gitti. Bu sırada otomobil sürücüsü ise kuru sıkı tabanca ile C.B.'ye ateş etti. Görenlerin anlam veremediği olayda C.B. aracın fren yapması üzerine düşüp yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! Görenler anlam veremedi, bir anda aracın üzerine atladı

Olay, 30 Kasım Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, C.B., cadde üzerinde alışveriş yaptığı mağazadan çıkarken kendisine borcu olan H.A.'nın otomobiliyle önünden geçtiğini gördü. Otomobilin peşinden koşan C.B. trafiğin yoğunlaşması üzerine H.A.'nın kullandığı otomobilin önüne atladı. H.A.'nın gaza basması üzerine C.B. otomobilin kaputunda yalaşık 30 metre gitti. H.A., 30 metre boyunca kaputta cam sileceğine tutunarak asılı kalan C.B.'yi korkutmak için, kurusıkı tabancayla camdan ateş etti. Ateş etmesine rağmen C.B.'nin kaputtan inmediğini gören H.A. bu kez frene bastı. C.B., frenin ardından sileceğin kırılmasıyla yere düştü. Bir süre sürüklenen C.B. kafasını yere vurarak yaralandı.

-sislide-yolda-borclusunu-gorunce-otomobilinin-uzerine-atladi_6607_dhaphoto3 (1)

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir süre uzaklaşmaya çalışan H.A. otomobilini park ederek polisi bekledi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.A. ise olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

-sislide-yolda-borclusunu-gorunce-otomobilinin-uzerine-atladi_6607_dhaphoto4

"BİR HUSUMET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yaralı C.B.'nin yardımına koşan esnaflardan Cihat Kurdoğlu, “Kafasını çarpmış yere, kan akıyordu. Ambulans ve polisler geldi, götürdüler. Neden olduğunu bilmiyorum ama alacak verecek meselesi diye duydum" dedi.

-sislide-yolda-borclusunu-gorunce-otomobilinin-uzerine-atladi_6607_dhaphoto3

Okan Kabakçı ise, “Müşterime ürün teslim etmeye gidiyordum, dışarıya çıktım. O sırada bir kişi yolun karşısına geçiyordu. Husumetli de olabilirler, gelen araç durdu ama sonra gaza bastı. Kaputa tutunan adamı götürdü. Sağa sola düşsün diye sürücü manevralar yaptı ama sileceği tuttu, silecek kırıldı. Yere düştü. Aralarında bir husumet olduğunu düşünüyorum. Araç hareket halindeyken bir silah sesi duydum ama pek anlamadım. O ara zaten kargaşadan dolayı dikkat edemedim, çarpan araçta gitti" İfadelerini kullandı.

-sislide-yolda-borclusunu-gorunce-otomobilinin-uzerine-atladi_6607_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekel bayisi cinayetinde flaş gelişme! Tekel bayisi cinayetinde flaş gelişme!
'İlginç bir durum' Görenler şaşkına döndü 'Aynı ağustos aylarındaki gibi''İlginç bir durum' Görenler şaşkına döndü 'Aynı ağustos aylarındaki gibi'
Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar! Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar!

Liselilerin cinayetle biten kız kavgasında kan donduran detaylar!

Gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

Gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

Bakan Yardımcısı Duran, o ilden büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu

Bakan Yardımcısı Duran, o ilden büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Her gün aynı numarayla kadınları taciz ediyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Her gün aynı numarayla kadınları taciz ediyordu! Sonunda yakayı ele verdi

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.