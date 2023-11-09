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Yer: İstanbul! Gözaltına alındı, rahat tavırları dikkat çekti: 'O arkadaşlar bunları inşallah paylaşmaz'

09.11.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yapılan denetimlerde bir otomobilde bir poşet dolusu uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün rahat tavırları ve yanındaki kişinin "O arkadaşlar bunları inşallah paylaşmaz" demesi dikkat çekti.

Yer: İstanbul! Gözaltına alındı, rahat tavırları dikkat çekti: 'O arkadaşlar bunları inşallah paylaşmaz'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde, durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

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"O ARKADAŞLAR BUNLARI İNŞALLAH PAYLAŞMAZ"

Denetim sırasında durdurulan bir otomobilde aramalar esnasında bir poşet uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün rahat tavırları ve yanındaki kişinin "O arkadaşlar bunları inşallah paylaşmaz" demesi dikkat çekti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
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