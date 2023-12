Yer: İstanbul! Hastaneden kaçtı, saklandığı evin camında asılı kaldı: 'Videoya çekin beni'

Pendik’te dün meydana gelen olayda, iddiaya göre polisler tarafından elleri kelepçeli bir halde hastaneye götürülen bir şahıs, hastaneden kaçarak bir eve saklandı. Ev sahibinin ve polisin müdahalesi ile evin camından dışarı kaçmaya çalışan şahıs, polislerin ve vatandaşın bacaklarından tutmasıyla evin camında asılı kaldı. Şahsın camda asılı kalmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre camda asılı kalan şahsın Melih Can A. (19) olduğu, 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğunun, Melih Can A. tarafından tecavüze uğradığını belirtmesi üzerine polis ekiplerince Melih Can A.’nın yakalandığı öğrenildi. Melih Can A.’nın doktor raporu alınması için hastaneye götürüldüğü ve rapor için kelepçeleri çözülüp doktorla yalnız bırakıldığı esnada kaçarak hastanenin karşısında bulanan bir eve izinsiz olarak zorla girdiği, ev sahiplerinin ve polisin müdahale etmesi üzerine daire penceresinden atlayıp kaçmak istediği sırada camda asılı kalarak yakalandığı öğrenildi.

Şahıs camdan atlamaya çalıştığı esnada H.D.(45) isimli vatandaş tarafından darba uğradı. H.D. isimli şahıs da polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Melih Can A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında farklı suçlardan 42 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

H.D. adlı şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Melih Can A.’nın ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"BIRAKSAYDIK BAŞ ÜSTÜ DÜŞECEKTİ"

Şahsın girdiği dairede oturan Hakan Demirci, "Dün akşam saatlerinde eşim telefon açtı bana. Evde hırsız olduğunu söyledi. Ben de hemen koşarak geldim. Arka taraftan dolanıp evime girdim. Şahıs benim evden yan komşunun evine geçip içeriden kapıyı kilitledi. Şahıs camdan atlamaya kalktı. Polis arkadaşlar ayağından tutup içeriye çekmeye çalıştı. Yukarı çekemedik, bıraksaydık baş üstü düşecekti. Ben de plastik bir madde ellerine vurmaya çalıştım, kurtarmak için. Çabalarım boşuna oldu. Benim çocuğumu rehin alabilirdi, eşimi rehin alabilirdi. O zaman daha korkunç şeyler yaşanacaktı" dedi.

"VİDEOYA ÇEKİN BENİ"

Olay sonrası konuşan esnaf Caner Taşer, "Dükkanımızın içindeydik bağrışma sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda şahsın biri camdan aşağı sarkıyordu. Arkasından iki polis tutuyordu. Şahıs demirlere tutunduğu için hiçbir şekilde demirleri bırakmadı. Polis de onu yukarıya doğru çekemedi. Şahıs kapıdan kaçamayınca camdan kaçmaya çalıştı. Şahıs 'ben hırsız değilim, videoya çekin beni' dedi. Şahıs yukardan aşağıya atladığında biz tuttuk. Ben şahsın göğsüne sarıldım. Polis ekiplerine teslim ettik şahsı" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan, polisten kaçarken camda asılı kalan Melih Can A. sosyal medyada yayınladığı bir videoda hakkındaki 'tecavüz' suçlamalarını reddetti. Melih Can A.'nın videoda, "Olay göründüğü gibi değil. Polis memurları kelepçemi kendileri gevşetti. Olayın kesinlikle tecavüz ile uzaktan yakından alakası yok. Şikayetçi olan kişiler eski kız arkadaşımın ailesi. Olay çok karışık bir durumda. Ben ifademi verdim. Kız ifade vermiyor kızın ailesi ifade veriyor. Çok büyük yanlış anlaşılma var. Devletimiz ve adaletimiz büyük, adalete güveniyorum" dedi.

