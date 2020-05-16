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Yer: İstanbul! Hayrete düşüren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yer: İstanbul! Hayrete düşüren görüntü

Dün akşam saatlerinde Pendik-Tepeören arası çalışan bir dolmuşta çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, kurallara göre yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken dolmuşun tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasal kapasitenin üzerinde yolcu alarak insanların sağlığını hiçe sayan dolmuş şoförünün bu duyarsızlığı pes dedirtti.

VATANDAŞLAR DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.

Kaynak: İHA

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