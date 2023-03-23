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  4. Yer: İstanbul! Hedefi şaşırdılar, özür dileyip iş insanını kaçırdılar

Yer: İstanbul! Hedefi şaşırdılar, özür dileyip iş insanını kaçırdılar

23.03.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan İstanbul'a gelen iş insanı Zeki Oğuz, en son Eyüpsultan'da görüldükten sonra ortadan kayboldu. Polis Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını ortaya çıkardı. Kameraları inceleyen polis, şüphelilerin ilk başta yanlış kişiyi kaçırdığını daha sonra gelip iş adamını kaçırdığını tespit etti.

Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu. Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.

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ÖZÜR DİLEYİP SERBEST BIRAKTILAR, İŞ ADAMINI KAÇIRDILAR

Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi. Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Kaynak: DHA


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