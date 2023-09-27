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  4. Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

27.09.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 19 yaşındaki Y.C.A., internet üzerinden tanıştığı C.Ç.'nin evine gitti. Birliktelik karşılığında 3 bin TL ödeme yapacağı esnada şahıslar, Y.C.A’nın yanında bulunan 50 bin TL’nin tamamını zorla alıp kendisini de evden zorla çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahısları gözaltına alırken C.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Olay, 20 Eylül saat 16.20 sıralarında Bakırköy ilçesine bağlı Cevizlik Mahallesinde bulunan bir adreste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.C.A isimli bir kişi, bankadan 50 bin TL para çekip internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine gitti. Y.C.A., evde Hüseyin D. (21) isimli bir şahsın daha bulunduğunu fark etti. Genç, birliktelik karşılığında 3 bin TL ödeme yapacağı esnada şahıslar Y.C.A’nın yanında bulunan 50 bin TL’nin tamamını zorla alıp kendisini de evden zorla çıkardı.

GÖZALTINA ALINDI

Y.C.A’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen iki kişiden Hüseyin D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ceren Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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