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  4. Yer: İstanbul! İş vaadiyle kandırdığı adamı soyup soğana çevirdi

Yer: İstanbul! İş vaadiyle kandırdığı adamı soyup soğana çevirdi

07.06.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de iş bulma vaadiyle kandırdığı adamı, yeni elbiseler almak için AVM’ye götüren hırsız, elbiseleri denemek için kabine giren adamın çantasını ve montunu çalarak kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan hırsız cezaevine gönderilirken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay içerisinde Şişli’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli hırsız, sokakta tanıştığı bir şahsı, ‘Sana plazada iş bulacağım, ama önce sana üst baş alalım’ diyerek bir AVM’ye gitmeye ikna etti. Hırsız tarafından iş bulma vaadiyle kandırılarak AVM’ye giden şahıs, burada kendine göre elbise beğenmeye başladı. Bir süre bakınan şahıs, daha sonra beğendiği kıyafetleri denemek için kabine doğru yöneldi.

KANDIRILAN ADAM KABİNE GİRDİ, HIRSIZ AVM'DEN KAÇTI

Kabinin önüne gelen B.K. isimli hırsız, şahsa onu beklediğini ve rahat bir şekilde kıyafetleri denemesi için çantasını ile montunu bırakmasını söyledi. Hırsıza güvenen adam hızlı bir şekilde kıyafetleri denemek için çantasını ve montunu hırsıza teslim ederek kabine girdi. Kabin önünde bir süre bekleyen B.K. şahsın üzerini çıkardığını fark edince, AVM’den çıkarak kayıplara karıştı. Kabindeyken durumdan şüphelenen adam, dışarıya çıkınca B.K.’yi göremeyerek koşar adımlarla aramaya başladı.

POLİSTEN KAÇAMADI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. AVM’nin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini ve kaldığı yeri belirledi. Ekipler hırsızın birden fazla polis merkezinde güveni kötüye kullanma ve açıktan hırsızlık suçundan işlemlerinin olduğunu tespit etti. Şahsın Beyoğlu, Balo Sokak ve çevresindeki bir apart otelde kaldığı ve sürekli adres değiştirdiği öğrenildi. Şahıs ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Hüseyinağa Mahallesi Halas sokak içerisindeki bir aparta girişi sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Güveni Kötüye Kullanma, açıktan hırsızlık gibi konulardan dolayı araması olduğu belirlenen B.K., Şişli Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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