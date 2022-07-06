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Yer: İstanbul! Kadının peşini bırakmayıp taksiye bindi, vatandaşlar müdahale etti

06.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da güpegündüz bir kadın cadde ortasında bir erkek tarafından darp edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle kaçan kadın taksiye binip kurtulmak istedi. Çevredekilerin elinden kurtulan saldırgan taksiye yetişip kadına yine saldırdı. Bir kez daha müdahale edilen saldırgan taksiden inerek uzaklaştı.

Yer: İstanbul! Kadının peşini bırakmayıp taksiye bindi, vatandaşlar müdahale etti

Olay, İstanbul Pendik'te meydana geldi. Güpegündüz bir kişi, cadde ortasında kadını darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle taksiye binip kaçmaya çalışmaya kadın, saldırganın yetişip taksiye binmesiyle yeniden darp edildi. Saldırgan çevredeki vatandaşların bir kez daha müdahalede bulunmasıyla taksiden inip uzaklaştı.

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GÜPEGÜNDÜZ DARP EDİLDİ

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darp edildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.

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(DHA)


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İstanbul
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