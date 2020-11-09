HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Kargosu evine çıkarılmayan kadın ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kargosu evine çıkarılmayan kadın ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 09:26 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise,”Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diye hakaretler savurdu.

Olay, Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.’ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

AW160820_02

Öldü sanıldı ama gerçek çok farklı çıktı! İlginç olayÖldü sanıldı ama gerçek çok farklı çıktı! İlginç olay

HAKARETLER SAVURDU, BARİYERİ KIRDI

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine önce hakaret etti daha sonra darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi. Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AW160820_03

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Gece vakti korkutan ses... Duyan paniğe kapıldıGece vakti korkutan ses... Duyan paniğe kapıldı
29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Erzurum'da 65 yaş ve üzerine koronavirüs kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Güpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Zorla evine girdikleri kadının 28 bin liralık altını gasp ettiler
Oyunları cezaevinde bitti! Kadın kılığına girerek...
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
İstanbul'da esnek mesai başladı! Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.