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  4. Yer: İstanbul! Karnındaki şişkinlik dikkat çekti, hepsi midesinden çıkarıldı

Yer: İstanbul! Karnındaki şişkinlik dikkat çekti, hepsi midesinden çıkarıldı

10.06.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen yolcunun midesinde 820 gram kokain ele geçirildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.

Yer: İstanbul! Karnındaki şişkinlik dikkat çekti, hepsi midesinden çıkarıldı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.

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KARIN BÖLGESİNDEKİ ŞİŞKİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şüphelinin çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.

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KARNINDAN 820 GRAM KOKAİN ÇIKARILDI

Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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İstanbul uyuşturucu

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