Yer: İstanbul! Kaza sonrası taksi şoförünün sayıklaması ekipleri alarma geçirdi: Orman didik didik arandı, otobüsteki yolcular da katıldı

Kaza, saat 22.15 sıralarında Çamlık - Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Y.K.Ç. yönetimindeki ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada, taksi şoförü Y.K.Ç ile otobüs şoförü B.K. ve muavini F.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile otoyolun görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan ticari taksi içerisinde sıkışan Y.K.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan taksi şoförü Y.K.Ç., otobüs şoförü B.K. ve muavini F.Ü.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

"TAKSİDE BİR YOLCU VAR" DİYE SAYIKLADI, EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı taksi şoförü Y.K.Ç.'nin ambulansta "Takside bir yolcu var" diye sayıklaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri bagaj kısmının hurdaya döndüğü takside yeniden detaylı inceleme yaptı. Ekipler, taksi içerisinde kimsenin olmadığını ve taksimetrenin çalışmadığını tespit ederken, her ihtimale karşın otoyolun kenarında bulunan alanda el fenerleriyle arama çalışmaları yaptı. Otobüste bulunan yolcuların da katıldığı arama çalışmalarında ticari takside şoförün dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

