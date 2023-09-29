HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Kaza sonrası taksi şoförünün sayıklaması ekipleri alarma geçirdi: Orman didik didik arandı, otobüsteki yolcular da katıldı

Yer: İstanbul! Kaza sonrası taksi şoförünün sayıklaması ekipleri alarma geçirdi: Orman didik didik arandı, otobüsteki yolcular da katıldı

29.09.2023 06:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile ticari taksi çapıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası şoka giren taksi şoförü ambulansla hastaneye götürülürken araçta yolcu olduğunu söylemesi üzerine ekipler alarma geçti. Ormanlık alanda yapılan ve otobüste bulunan yolcuların da katıldığı arama çalışmalarında ticari takside şoförün dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Yer: İstanbul! Kaza sonrası taksi şoförünün sayıklaması ekipleri alarma geçirdi: Orman didik didik arandı, otobüsteki yolcular da katıldı

Kaza, saat 22.15 sıralarında Çamlık - Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Y.K.Ç. yönetimindeki ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada, taksi şoförü Y.K.Ç ile otobüs şoförü B.K. ve muavini F.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile otoyolun görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan ticari taksi içerisinde sıkışan Y.K.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan taksi şoförü Y.K.Ç., otobüs şoförü B.K. ve muavini F.Ü.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

kazada-soka-giren-taksi-soforu-aracta-biri-var-dedi-ekipler-ormanlik-alanda-arama-yapti_4461_dhaphoto3

"TAKSİDE BİR YOLCU VAR" DİYE SAYIKLADI, EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı taksi şoförü Y.K.Ç.'nin ambulansta "Takside bir yolcu var" diye sayıklaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri bagaj kısmının hurdaya döndüğü takside yeniden detaylı inceleme yaptı. Ekipler, taksi içerisinde kimsenin olmadığını ve taksimetrenin çalışmadığını tespit ederken, her ihtimale karşın otoyolun kenarında bulunan alanda el fenerleriyle arama çalışmaları yaptı. Otobüste bulunan yolcuların da katıldığı arama çalışmalarında ticari takside şoförün dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

kazada-soka-giren-taksi-soforu-aracta-biri-var-dedi-ekipler-ormanlik-alanda-arama-yapti_4461_dhaphoto1

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

kazada-soka-giren-taksi-soforu-aracta-biri-var-dedi-ekipler-ormanlik-alanda-arama-yapti_4461_dhaphoto8

kazada-soka-giren-taksi-soforu-aracta-biri-var-dedi-ekipler-ormanlik-alanda-arama-yapti_4461_dhaphoto7

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine kızan adam kendini bıçakladı! Eşine kızan adam kendini bıçakladı!
Diyarbakır'da koyun yüklü tıra tren çarptı! Sürücünün durumu...Diyarbakır'da koyun yüklü tıra tren çarptı! Sürücünün durumu...
Mersin'de acı son! 15 yaşındaki çocuk kanala atladı, sebebi...Mersin'de acı son! 15 yaşındaki çocuk kanala atladı, sebebi...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.