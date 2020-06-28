HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 07:15 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Bizimkent Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, Taha Ç'nin kullandığı hafif ticari araç seyir halindeyken önünde seyreden araçları geçmek istedi. Bu esnada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla atmaya başlayarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Taha Ç. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yanındaki arkadaşı Anıl Sarı'nın ise tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı. Takla atarak yolda ters dönen hafif ticari araçtan sızan yakıt yola aktı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, görevliler yola saçılan araç parçalarını ve sızan yakıtı temizledi.

'ARABALARA MAKASA GİRECEKTİK, GEÇEMEDİK'

Kazayla ilgili konuşan Anıl Sarı, "Sağ şeritteydik, arabalarla makasa girecektik. Sinyalimizi vermişken geçemedik. Araba toplayamayınca da takla attık. Direkt yolda takla atarak sürüklendi" dedi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Ankara'da yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldiAnkara'da yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi
Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...
1/

En Çok Okunan Haberler

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Ankara'da yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ankara'da yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Denizli ve Muğla'daki iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar

Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar

Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı!

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.