Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor

Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde İngilizce öğretmeni olan Amerikalı bir kadın, Dogo Argentino ve Doberman cinsi köpeklerini sokak kedilerine saldırtıyordu. Kadının elindeki ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek bu sefer bir kediye saldırarak ölümüne neden oldu. Sesleri duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek can çekişen kediyi köpeğin saldırısından kurtarmaya çalıştı. Kedinin ölümü üzere sokağa dökülen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kişilerin ifadesine başvuran ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Mahalle sakinleri sokak hayvanlarına saldıran köpek ve sahibi kadın için işlem yapılmasını istiyor.

'KEDİYİ KÖPEĞE ATIYOR'

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Numan Elmas, “Biz burada otururken kadın sokağın başından geliyordu. Sokakta arkadaşlarımızın beslediği kediler vardı. Kedilerin üstüne doğru; yetiştirilmesi, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekle gitti. Gün içerisinde çocuklar burada dışarıdalar. Bunlara da zarar verebilir. Bu kadın daha önce parkta ve Cihangir taraflarında bu olayı yaşattı. Bu kulübeye doğru gidip kediyi köpeğe atıyor. Anında parçaladı. Amerika vatandaşı bir öğretmenmiş. Sadist ruhlu bir kadın. Bütün mahalle sakinleri olarak tepki gösterdik. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Bu cins köpeklerin dışarıda beslenmesini istemiyoruz” dedi.