HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor

Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda Amerikalı bir kadının beslediği ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek sokakta yaşayan bir kediyi öldürdü. Daha önce de kadının köpekleriyle sokak kedilerini öldürttüğünü iddia eden mahalle sakinleri, “Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz” dedi.

Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor

Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde İngilizce öğretmeni olan Amerikalı bir kadın, Dogo Argentino ve Doberman cinsi köpeklerini sokak kedilerine saldırtıyordu. Kadının elindeki ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek bu sefer bir kediye saldırarak ölümüne neden oldu. Sesleri duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek can çekişen kediyi köpeğin saldırısından kurtarmaya çalıştı. Kedinin ölümü üzere sokağa dökülen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kişilerin ifadesine başvuran ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Mahalle sakinleri sokak hayvanlarına saldıran köpek ve sahibi kadın için işlem yapılmasını istiyor.

'KEDİYİ KÖPEĞE ATIYOR'

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Numan Elmas, “Biz burada otururken kadın sokağın başından geliyordu. Sokakta arkadaşlarımızın beslediği kediler vardı. Kedilerin üstüne doğru; yetiştirilmesi, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekle gitti. Gün içerisinde çocuklar burada dışarıdalar. Bunlara da zarar verebilir. Bu kadın daha önce parkta ve Cihangir taraflarında bu olayı yaşattı. Bu kulübeye doğru gidip kediyi köpeğe atıyor. Anında parçaladı. Amerika vatandaşı bir öğretmenmiş. Sadist ruhlu bir kadın. Bütün mahalle sakinleri olarak tepki gösterdik. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Bu cins köpeklerin dışarıda beslenmesini istemiyoruz” dedi.

AW152983_03

'BURAYA ÖZELLİKLE GELİYOR'

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olayın yaşandığını ifade eden Erdoğan Argüç, “Mahallede yetişen kedileri kulübede besliyoruz. Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elinde başka cins bir köpek vardı. Dobermanla içeri giriyordu. Bugün de dogo argentino ile geldi. Cinayeti yaptı ve gitti” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
ATM’nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçtiATM’nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçti
MasterChef'in çok merak edilen pidesi!MasterChef'in çok merak edilen pidesi!
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
ATM’nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçti
ATM’nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçti
Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat (30 Ekim yurtta hava durumu)
Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
Yeni Zelandalılar ötanaziye 'evet' dedi
Ötanaziye 'evet' dediler
Kocaeli'de bakım yapılan trafoda patladı: 1’i ağır 2 yaralı
Bakımı yapılan trafo patladı: Yaralılar var
Zonguldak'ta yangın: Anne öldü, oğlu ile 3 itfaiyeci yaralandı
Zonguldak'ta yangın: Anne öldü, oğlu ile 3 itfaiyeci yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.