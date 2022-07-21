HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Küçük çocuğu dövüp sürükleyerek dışarı attı

Yer: İstanbul! Küçük çocuğu dövüp sürükleyerek dışarı attı

21.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın, kendisiyle İETT otobüsüne binmek isteyen kız çocuğunu tekme tokat dövdükten sonra, sürükleyerek dışarı attı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kadın, "Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim" sözleriyle karşılık verdi.

Yer: İstanbul! Küçük çocuğu dövüp sürükleyerek dışarı attı

Olay, İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Bir kadın, kendisiyle İETT otobüsüne binmek isteyen kız çocuğunu tekme tokat dövdükten sonra, sürükleyerek dışarı attı. Çevredekiler çocuğun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterilen kadın, "Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim" sözleriyle karşılık verdi.

1

OTOBÜSTEN DIŞARI ATTI SONRA DA TEKMELEDİ

Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde, bir kadın İETT otobüsüne kendisiyle binmek isteyen kız çocuğunu döverek indirmeye çalıştı. Çocuk otobüsten inmek istemeyince, kolundan tutarak otobüsten dışarı attı. Gözyaşları içinde yeniden otobüse binmeye çalışan çocuğu bu kez de tekmeleyen kadın, kaldırıma doğru sürükledi.

2

"CEZAEVİNE GİDİYORUM, ÇOCUĞU NASIL GÖTÜREYİM"

Çevredekiler çocuğun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olaya tanık olan Melik Taha Sarıdemir, "Bir kadın bebek arabasıyla bindi. Yanında bir de kız çocuğu vardı. Önce kızı bindirdi, sonra bağırdı, vurdu. Otobüsün kapısında kıza tekme attı. İnsanlar tepki gösterince de, 'Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim' dedi. Sonra kızı tutup sürükledi, dışarı attı. Otobüse binip, gitti" şeklinde anlattı.

3

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman isim açıkladı! Zorunlu kapanma geri mi dönüyor?Uzman isim açıkladı! Zorunlu kapanma geri mi dönüyor?
"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi
Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalıAkşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

'Bazı alarm zilleri çalıyor' diyerek duyurdu: Hiç iç açıcı bir durum yok

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

''Babamın tedavisi için erotik fotoğraflarımı satıyorum''

''Babamın tedavisi için erotik fotoğraflarımı satıyorum''

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.