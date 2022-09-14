Yer: İstanbul! Küçük çocuk ortalığı birbirine kattı: Plakanı aldım senin

İstanbul Büyükçekmece'de dün öğlen saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Annesinin aracına çarpan sürücüye sinirlenen küçük bir çocuk ortalığı birbirine kattı. Olayın şokuyla sinirlenerek şoföre küfretmeye başlayan ve “Plakanı aldım senin” diyen küçük çocuk, güçlükle sakinleştirilirken o anlar saniye saniye kaydedildi.

"PLAKANI ALDIM"

Olay, dün öğle saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki pikap ile bir otomobil çarpışması sonucu yol üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Pikap sürücüsü, araçlarının durumuna bakarken, annesinin içinde olduğu otomobilden inen çocuk, olayın şokuyla sinirlenerek şoföre küfretmeye başladı. Annesi ve çevredeki vatandaşlar, ağlamaya başlayan küçük çocuğu su içirerek sakinleştirmeyi denedi. Ağlamaya başlayan çocuk bu kez de sürücünün yanına giderek “Plakanı aldım. Anne, 155’i ara” diye bağırmaya başlarken annesi, oğlunu “Tamam. O suçlu” diyerek susturmaya çalıştı.

Kaza yapan pikap şoförü, çocuğa aldırış etmeden hasarı kontrol etmeye devam ederken yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA



