Yer: İstanbul! Küçük çocukları evde bırakıp misafirliğe gidince olanlar oldu

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Atelye Sokak'ta oturan Gülüzar Yüksel, küçük kızını yanına alarak bir yakınlarını ziyarete gitti. Evde kalan Zeliha (12) ile Edanur Yüksel (9) annelerinin gitmesi üzerine kapıyı sürgüleyerek uyudu. Bir süre sonra dönen anne kilitli kapıyı açamayınca ısrarla zili çaldı. Ancak, uyuyan iki kızını uyandıramadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri merdivenli araçla açık pencerelerden birinden girmeyi denedi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR OLAN BİTENİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Panjur bulunan pencereden girilemeyince, itfaiye eri yan taraftaki açık pencereden içeri girdi. İtfaiye eri kapıyı açınca anne Gülüzar Yüksel merdivenleri koşarak çıkarak kızlarının yanına gitti. Uykudan uyanan iki kız kapıya gelerek görevlilere ve komşulara şaşkınlıkla bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Anne ve komşular itfaiye erlerine teşekkür etti.

(DHA)

