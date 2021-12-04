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  4. Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

04.12.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Zekeriyaköy’de lüks aracıyla hız yapan B.G. virajı alamayınca elektrik direğine çarptı. 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada lüks araç hurdaya döndü. Kazayı duyan B.G.'nin eşi sinir krizi geçirdi.

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.G.'nin kullandığı lüks araç aşırı hız sebebiyle girdiği virajı alamayınca önce refüje ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç hurdaya dönerken 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken araç içinde sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan B.G.'nin eşi kaza yapan aracı görünce sinir krizi geçirirken genç kadını polis ekipleri sakinleştirdi.

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"TÜMSEKTEN UÇTU DİREK DUVARA ÇARPTI"

Görgü tanığı Soner Aydın, “Kaza 1. Cadde üzerinde, kaza yapan araba rahat bi 250 kilometre hızla geliyordu. Kavşağa girerken tümsekten uçtu direk duvara çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Bir tanesi hafif yaralıydı. İkisinin durumu ağırdı. Şoför ve yanında bulunan çok ağırdı. İkisinin de hiç tepkisi yoktu. Arkadakinde tepki vardı. Konuşuyordu. Acı çekiyordu galiba” dedi.

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Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer İstanbul
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