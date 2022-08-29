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Yer: İstanbul! Metro rayında uzanan şahıs rahatlığıyla pes dedirtti

29.08.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy metrosunda bir garip olay yaşandı. Kadıköy metro durağında bir kişi raylara atladı. Keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan ve raylara uzanan şahsın rahatlığı pes dedirtti. Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yer: İstanbul! Metro rayında uzanan şahıs rahatlığıyla pes dedirtti

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.

BİR ANDA RAYA ATLAYIP UZANDI

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

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Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy metro
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