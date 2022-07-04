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  4. Yer: İstanbul! Kimse engel olamadı, metroda ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kimse engel olamadı, metroda ortalığı birbirine kattı

04.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metroda yolcular arasında kavga çıktı. Bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle başlayan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy metrosunda dün bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki yolcunun birbirine girdiği anlar saniye saniye görüntülenirken sinirlerine hakim olamayan kişiyi kimsenin durduramadığı görüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında meydana geldi. İddiaya göre, Metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

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PANİK YAŞADILAR

Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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İstanbul
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