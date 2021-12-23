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Yer: İstanbul! Öfkeli kadın otomobile tuğla yağdırdı

23.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de bir kadın küfürler savurarak, inşaat önünde bulunan tuğlaları park halindeki otomobile fırlatarak büyük çapta hasar verdi. Polis kadının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili konuşan bir vatandaş "Gece saat 02.00 sıralarında bir gürültü duydum ve balkona çıktım baktım ki bir kız arabaya tuğla atıyor kızım, neden atıyorsun vatandaşın arabasına dedim. Sonra aşağı indim kıza yalvardım bana küfür edip tuğla atmaya başladı" diye konuştu.

Yer: İstanbul! Öfkeli kadın otomobile tuğla yağdırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın bölgede bulunan bir inşaatın önündeki tuğlaların üzerine çıktı. Bir süre bekleyen kadın daha sonra küfürler savurarak tuğlaları rast gele park halindeki araçların üzerine fırlattı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar ise kadını durdurmak için uzaktan seslenerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kadının yanına gelen şahıslar, kadını ikna edip ticari taksiyle olay yerinden ayrıldı.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibinin Suriye uyruklu Muhammet F. İsimli şahsa ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezine götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

TUĞLA3

"BANA KÜFÜR EDİP TUĞLA ATTI"

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Bilgin verdiği bilgide "Gece saat 02.00 sıralarında bir gürültü duydum ve balkona çıktım baktım ki bir kız arabaya tuğla atıyor kızım, neden atıyorsun vatandaşın arabasına dedim. Sonra aşağı indim kıza yalvardım bana küfür edip tuğla atmaya başladı. Sonra bir kişi geldi ve kıza sigara verip sakinleştirdi ardından ise iki kişi gelerek kızı ticari taksi ile alıp götürdüler ancak otomobil mahvoldu sanırım kız alkollü idi" dedi.

Kaynak: İHA- DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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