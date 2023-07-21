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Yer: İstanbul! Öğretim görevlisini şüpheli davranışları ele verdi, ifadesi 'pes' dedirtti

21.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yeni doğan yeğenine hediye almak isteyen öğretim görevlisi girdiği kuyumcularda hırsızlık yaptı. Şüpheli davranışları kadını ele verirken emniyetteki savunmasında "Psikolojik ve maddi olarak zor bir dönemden geçmekteyim. Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum" dedi.

Yer: İstanbul! Öğretim görevlisini şüpheli davranışları ele verdi, ifadesi 'pes' dedirtti

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan E.Ü., girdiği kuyumcularda hırsızlık yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde psikolojik ve maddi olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden kadın "Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum" dedi. Kadının hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

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GERİ DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, geçen ocak ayında İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 55 yaşındaki öğretim görevlisi E.Ü. yeni doğan yeğenine hediye almak için kuyumcuya gitti.

Çocuk altın bilekliklerine bakan E.Ü. daha sonra altın kolye uçlarına da bakmak istedi ve satış danışmanının gösterdiği altınları inceledi. Altınlara baktıktan yaklaşık 6-7 dakika sonra kuyumcudan bir ürün satın almayan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI ELE VERDİ

İlk çıktığı kuyumcunun ardından yan dükkana da girip altın bileklik bakan öğretim görevlisi, ikinci dükkandan da ayrıldı.

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Şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kuyumcudaki çalışan kamera kayıtlarını inceledi ve E.Ü.'nün bileklik çaldığını fark etti. Vakit kaybetmeden kadının arkasından seslenen çalışanın dikkati sayesinde E.Ü. dükkana geri dönerek bileklik çaldığını itiraf etti.

Yaklaşık yarım saat sonra yan kuyumcuya polis ekiplerinin girdiğini gören satış danışmanı, ne olduğunu öğrenmek için komşu kuyumcuya gittiğinde kısa bir süre önce kendi dükkanlarına gelen E.Ü.'yü gördü.

Kadının orada hırsızlık olayına karıştığını öğrenen satış danışmanı, kendi kuyumcusundaki kamera kayıtlarını inceledi ve aklına gelen başına geldi. E.Ü.'nün arkasını döndüğünde baktığı bebek künyesi ve altın kolye uçlarını çaldığını fark etti.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM"

Şikayet üzerine E.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesinde suçunu kabul eden öğretim görevlisi, "Yeğenime hediye almak için altın kolyelere baktım. Bir anlık gafletle baktığım bir künye iki de kolye ucunu ücretini ödemeden alıp oradan ayrıldım. Yan dükkana girip oradan da künye aldım. Mağazadan çıkınca görevli bana seslendi.Durumu anladığım için rızamla, pişman olduğumu söyleyerek bilekliği iade ettim. Psikolojik ve maddi olarak zor bir dönemden geçmekteyim. Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum. Mağazaya girerken ürünleri alma gibi bir fikrim yoktu. Bir anlık davranıştı. Yeğenime hediye almak istedim ama param da yoktu" dedi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre altınlar kuyumculara teslim edildi. E.Ü.'nün "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık

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