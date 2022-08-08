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Yer: İstanbul! Önce ateşe verdiler sonra silah sesleri duyuldu

08.08.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi. İşyerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada yaşayanlar korku ile kendini sokağa attı.

Yer: İstanbul! Önce ateşe verdiler sonra silah sesleri duyuldu

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet dükkanı, 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe verildi. Havaya silahla ateş de açan şüpheliler olay yerinden kaçarken, binada yaşayanlar korku ile kendini sokağa attı. Ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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DÜKKANI ATEŞE VERDİLER, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 576. Sokakta bulunan motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi. İş yerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm dükkanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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"NORMAL MOTOSİKLETLİ KURYELER GELİYORDU"

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Eren Güngör, "Motosiklet dükkanı olarak kullanılıyordu. Yani normal motosikletli kuryeler geliyordu. Gece 03.00 sıralarında çatışma sesi geldi. Kimisi diyor ki molotof falan attılar. Kimisi diyor ki 2 kişi saldırmış herhalde. Yakalayamayınca dükkana sıkmışlar. Dükkan alev alev yandı. Aynı zamanda doğalgaz patlaması da gerçekleşti. Zaten görüyorsunuz camlar falan patladı" dedi.

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Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

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