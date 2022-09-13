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  4. Yer: İstanbul! Ortaya çıkan görüntü panik yarattı... Sosyal medyada hızla yayıldı

Yer: İstanbul! Ortaya çıkan görüntü panik yarattı... Sosyal medyada hızla yayıldı

13.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Beykoz açıklarında su hortumu oluştu. Ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı. Görüntüler vatandaşlarda büyük bir paniğe yol açarken tedirgin eden o anlar saniye saniye kaydedildi.

Beykoz’da sabah saatlerinde etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle denizde su hortumu çıktı. Beykoz’da oluşan su hortumu kareleri sosyal medyada vatandaşlar ve hava forum siteleri tarafından paylaşıldı. Net bir şekilde görülen su hortumu vatandaşları tedirgin ederek paniğe neden oldu.

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SU HORTUMU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Hızla yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu sırada rüzgar şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan şeklin belirgin olmasına, havanın ise kararsız olmasına neden olur. Suyun üzerinde oluşan hortum ise, yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur. (İHA)

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Hortum
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