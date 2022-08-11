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Yer: İstanbul! Otobüsün camlarını yumruklayıp tekmelediler, sebebi şoke etti

11.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi, bir İETT otobüsünün kendilerini sollamasına kızıp takip etti. Otobüsün önünü araçlarıyla kesen saldırganlar, camları yumruklayıp tekmelemeye başladı. Yolcular büyük korku yaşarken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Yer: İstanbul! Otobüsün camlarını yumruklayıp tekmelediler, sebebi şoke etti

Olay, dün İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi, kendilerini solladığı için İETT otobüsünün camlarını yumruklayıp tekmeledi. Yolcular büyük korku yaşarken diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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OTOBÜSÜN SOLLAMASINA SİNİRLENİP DEHŞET SAÇTILAR

Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.

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YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT
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