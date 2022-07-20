HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Otomobil kafeye daldı

Yer: İstanbul! Otomobil kafeye daldı

20.07.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bir kafeye girdi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan kaza sırasında kafe içerisinde müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yer: İstanbul! Otomobil kafeye daldı

Olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Sürücünün alkollü olduğu olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

AW671251_01

KAFEYE DALDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü’nün kullandığı gri renkteki otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Yaşanan kaza sırasında kafe içerisinde müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası kafede maddi hasar oluştu.

AW671251_03

ALKOLLÜ ÇIKTI

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri sürücü 21 yaşındaki B.M.Ü’nün 1.27 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet'ten son günlerdeki iddiaya yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'Diyanet'ten son günlerdeki iddiaya yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'
Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...
Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...

Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.