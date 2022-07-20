Yer: İstanbul! Otomobil kafeye daldı

Olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Sürücünün alkollü olduğu olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

KAFEYE DALDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü’nün kullandığı gri renkteki otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Yaşanan kaza sırasında kafe içerisinde müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası kafede maddi hasar oluştu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri sürücü 21 yaşındaki B.M.Ü’nün 1.27 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

