Yer: İstanbul! Otomobil yayaların arasına daldı, panikle kaçıştılar

Olay, dün İstanbul Karaköy'de meydana geldi. Yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Araç kaldırımda yürüyen yayaların arasında dalması sonucu iki kişi yaralandı. Korku dolu anlar anbean görüntülendi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI YAYALARIN ARASINA DALDI

Dün saat 12.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ü., yasak olan bir noktada bulunan trafik ışıklarından “U” dönüşü yaptı. Bu esnada ticari taksi ile seyir halinde olan Süleyman D., aracın aniden önüne çıkmasıyla duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ü. idaresindeki araç, kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen iki kişi yaralandı. Diğer vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Araç da ağaca çarparak durabildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaynak: İHA



