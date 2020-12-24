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  4. Yer: İstanbul! Polisi gören çocuklar böyle kaçtı

Yer: İstanbul! Polisi gören çocuklar böyle kaçtı

24.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Polisi gören çocuklar böyle kaçtı

Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan çocuklar, polisi görünce kaçtı. O anlar cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, bölgede devriye atarak uyarıda bulundu. Polisin geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı çocukların el arabasıyla gezdiği, polisi görünce el arabasını bırakıp kaçtıkları görüldü. Çocukların kaçması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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